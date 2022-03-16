Байден оголосив про надання Україні оборонної допомоги на $800 мільйонів (оновлено)

США надають Україні додаткову оборонну допомогу вартістю $800 мільйонів.

Про це президент США Джо Байден оголосив на брифінгу у Білому домі.

Він нагадав, що минулого року США надали $650 млн оборонної допомоги Україні, а також виділили на ці цілі додатково $350 млн.

"Минулого тижня моя адміністрація надала $200 млн для того, щоб цей потік допомоги не припинявся, і ми активізуємо наступну оборонну допомогу, щоб допомогти Україні стримувати Росію, – це $800 млн і це загалом $1 млрд надається Україні цього тижня", – заявив Байден.

Він уточнив, що допомога передбачає надання Україні систем ППО, протитанкових ракет та іншого озброєння.

Також, за повsідомленням Білого дому, новий пакет допомоги США Україні включає, зокрема, 800 протиповітряних комплексів Stinger та 2000 Javelin.

"Новий пакет допомоги у розмірі $800 млн включає: 800 протиповітряних комплексів Stinger; 2000 Javelin, 1000 легких протитанкових знарядь і 6000 протитанкових систем AT-4; 100 тактичних безпілотних літальних апаратів; 100 гранатометів,5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 рушниць; понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї, гранатометних та мінометних пострілів; 25 000 комплектів бронежилетів; а також 25 000 шоломів", – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому в середу.

Зазначається, що в результаті виділення $800 млн загальна допомога США в галузі безпеки, виділена Україні, склала $1 млрд тільки за останній тиждень і загалом $2 млрд з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена. Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від непровокованого та невиправданого вторгнення Росії.

Як повідомлялося, вказані $800 млн на безпекову допомогу Україні є частиною пакету допомоги США на загальну суму $13,6 млрд, який передбачає допомогу як Україні так і країнам-союзникам США в Європі.

Нагадаємо, 15 березня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення $13,6 млрд у якості екстреного пакету військової та гуманітарної допомоги у зв’язку з російським вторгненням в Україну.