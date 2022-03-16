Російський "КамАЗ" скоротить виробництво на 40% через нестачу імпортних деталей
Російському "КамАЗу" загрожує скорочення виробництва на 40%, до 15 тисяч його співробітників можуть опинитися в режимі простою через дефіцит компонентів.
Про це президент Татарстану Рустам Мініханов заявив, виступаючи на нараді за участю російського президента Путіна, повідомляє Інтерфакс.
"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з постачанням комплектуючих", – заявив президент Татарстану.
Він визнав, що російські автомобілебудівні підприємства серйозно страждають від санкцій і попросив надати федеральну підтримку у вирішенні цієї проблеми.
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ятутсовсемрядом
показати весь коментар16.03.2022 20:05 Відповісти Мені подобається 0
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар17.03.2022 07:55 Відповісти Мені подобається 0
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