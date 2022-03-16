Через санкції ЄС російський мільярдер вийшов з наглядової ради центру "Бабин Яр" у Києві

Російський мільярдер Герман Хан через запроваджені щодо нього санкції 16 березня підписав заяву про вихід з наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Як повідомляє пресслужба Меморіального центру, Герман Хан був одним з його співзасновників.

"Герман Хан вирішив вийти з наглядової ради Меморіалу, у зв’язку із санкціями, під дію яких потрапив", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ЄС запровадив персональні санкції проти російських мільярдерів, співзасновників "Альфа-Груп" Германа Хана та Олексія Кузьмічова. Раніше ЄС вже запровадив санкції проти їх бізнес-партнерів Міхаїла Фрідмана та Петра Авена.

Підставою для запровадження санкцій вказано те, що Герман Хан, як і інші власники "Альфа-банку", підтримує тісні стосунки з Володимиром Путіним і продовжує отримувати значну вигоду від цього.

Старша дочка Володимира Путіна Марія вела благодійний проект "АльфаЕндо", який фінансував "Альфа-банк". Путін також винагородив "Альфа-Груп" за лояльність російській владі шляхом надання політичної допомоги іноземним інвестиціям "Альфа-Груп".

До вторгнення РФ в Україну російський Forbes оцінював статки Германа Хана у $10,1 млрд.