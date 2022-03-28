БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
14 903 18

Кремль погрожує припинити постачання газу до Європи через відмову покупців платити в рублях

песков

Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише Коммерсант.

Пєсков заявив, що Росія поки не сама знає, яких саме заходів вживатиме, якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях. Проте, за його словами, у цьому випадку Росія точно не безкоштовно постачатиме газ до Євросоюзу.

"Те, що ми не безкоштовно поставлятимемо газ, це однозначно. Це можна сказати абсолютно впевнено", – сказав спікер Кремля.

Пєсков також заявив, що зменшення попиту на російську нафту в Європі Росія намагатиметься замінити збільшенням постачань до південно-східної Азії.

Раніше президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

Однак низка європейських компаній та урядів країн ЄС вже заявили, що не будуть платити за газ у рублях, оскільки чинними контрактами передбачена інша валюта розрахунків.

Автор: 

газ (7924) Газпром (2554) росія (14183) рубль (330)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Скажіть путлеру, що опалювальний сезон де факто скінчився. Там де його бункер за уралом досі -10, цей дегенерат мабуть дума, що кругом так.
показати весь коментар
28.03.2022 17:36
+15
Дуже гарна новина. Хай не поставляють свій газ і тяжка ділема для багатьох країн розрішиться сама собою.
показати весь коментар
28.03.2022 18:03
+11
Хай цей Піськов назло своїй Навці відморозить собі яйця.
показати весь коментар
28.03.2022 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажіть путлеру, що опалювальний сезон де факто скінчився. Там де його бункер за уралом досі -10, цей дегенерат мабуть дума, що кругом так.
показати весь коментар
28.03.2022 17:36 Відповісти
заводи, заводи продовжують використовувати газ
показати весь коментар
28.03.2022 20:58 Відповісти
Так, знайти інше джерело газу - важко. Так, вибудувати нову інфраструктуру доставки газу - дорого. Але - це лише питання бажання це робити. Коли в 1973 чергові загарбники вирішили, що можуть диктувати США та Європі, як ті повинні поводитись та кого підтримувати, теж півроку було дуже скрутно всім. Так, плакали, кололись та закликали "домовитися". В результаті - повністю змінена "парадігма" виробництва автотранспорту (авто перетворилися з 6-літрових монстрів на 1.5-літрові малолітражки) і саме тоді почався реальний курс на використання відновлюваної енергетики. Але разом з тим - вирішили більше імпортувати нафти з срср, що виявилося фатальною помилкою спочатку для срср, а потім для ЄС.
показати весь коментар
28.03.2022 22:24 Відповісти
Дуже гарна новина. Хай не поставляють свій газ і тяжка ділема для багатьох країн розрішиться сама собою.
показати весь коментар
28.03.2022 18:03 Відповісти
Хай цей Піськов назло своїй Навці відморозить собі яйця.
показати весь коментар
28.03.2022 18:04 Відповісти
він вже повністью давно відморожений...
показати весь коментар
29.03.2022 08:00 Відповісти
Дешеві понти: постачання газу не зупиниш на раз два, транспортування нафти на раз два теж не проконає.
показати весь коментар
28.03.2022 19:21 Відповісти
В КОНТРАКТЕ о деревяшке ни буквы.
показати весь коментар
28.03.2022 20:02 Відповісти
гопники самі себе ............
показати весь коментар
28.03.2022 21:05 Відповісти
Будуть продавати газ в Півн.Корею - в обмін на фуфайки і рис.
показати весь коментар
28.03.2022 21:13 Відповісти
На фуфайки може і так , але не на рис , там його для своїх немає , кору гризуть ((
показати весь коментар
28.03.2022 22:45 Відповісти
налякали їжака голою дупою
показати весь коментар
28.03.2022 21:40 Відповісти
Около 5 ярдов каждый месяц получают свинособаки за газ,хер они откажутся от продаж
показати весь коментар
28.03.2022 22:07 Відповісти
Европе нужно на 3-6 мес уйти в отпуск и не покупать из Рашки НИЧЕГО. За максимум 6 мес в Парашке будет голодный бунт и сменится власть. А потом будут энергоносители в ЕС по норм цене и война прекратится
показати весь коментар
28.03.2022 23:04 Відповісти
***** всея руси погрожуе ..недружним краинам.. так дружни только и остались сев. корея -- под*****вник лукашенко и армения ---- союз нерушимый республик ..свободных..
показати весь коментар
29.03.2022 05:26 Відповісти
ВЗРЫВАЙТЕ ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССИИ !!!
показати весь коментар
29.03.2022 07:45 Відповісти
Крупнейшие в России мощности по добыче природного газа расположены в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Ямало-Ненецком АО . По итогам 2016 года, более 10 млрд м³ газа в год добывалось на следующих месторождениях: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Уренгойское - 95,8 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Бованенковское - 67,4 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Заполярное - 61,7 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Ямбургское - 57 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1 Юрхаровское - 33,1 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Южно-Русское - 25,1 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1 Лунское - 17 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Оренбургское - 15,2 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1 Северо-Уренгойское - 13,6 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1 Береговое - 11,3 млрд м³, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Астраханское - 11,2 млрд м³https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%9C%D0%9F%D0%A0-20 [20] .
показати весь коментар
29.03.2022 07:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 