Кремль погрожує припинити постачання газу до Європи через відмову покупців платити в рублях

Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише Коммерсант.

Пєсков заявив, що Росія поки не сама знає, яких саме заходів вживатиме, якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях. Проте, за його словами, у цьому випадку Росія точно не безкоштовно постачатиме газ до Євросоюзу.

"Те, що ми не безкоштовно поставлятимемо газ, це однозначно. Це можна сказати абсолютно впевнено", – сказав спікер Кремля.

Пєсков також заявив, що зменшення попиту на російську нафту в Європі Росія намагатиметься замінити збільшенням постачань до південно-східної Азії.

Раніше президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

Однак низка європейських компаній та урядів країн ЄС вже заявили, що не будуть платити за газ у рублях, оскільки чинними контрактами передбачена інша валюта розрахунків.