Єврокомісія закликала скасувати "золоті паспорти" для підсанкційних росіян та білорусів

Європейська комісія закликає держави-члени негайно скасувати будь-які існуючі схеми отримання громадянства за інвестиції та забезпечити наявність суворих перевірок для усунення ризиків, пов'язаних із схемами отримання права на проживання, так само як і переглянути раніше видані "золоті паспорти".

Про це повідомляють у пресслужбі Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогоднішня рекомендація є частиною ширшої політики Комісії щодо вжиття рішучих заходів щодо цих схем. Нинішній контекст російської агресії проти України ще раз наголошує на цих ризиках", – йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії пояснили, що деякі громадяни Росії чи Білорусі, які перебувають під санкціями або активно підтримують війну в Україні, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС, зокрема для вільного пересування Шенгенською зоною, в рамках цих схем.

"Щоб усунути ці безпосередні ризики, Комісія також сьогодні рекомендує державам-членам оцінити, чи слід відкликати громадянство, надане за схемою "золотого паспорта" громадянам Росії чи Білорусі, які включені до списку санкцій ЄС у зв'язку з війною в Україні. Види на проживання, видані за схемою резидентства за інвестиції громадянам Росії чи Білорусі, щодо яких діють санкції, мають бути негайно відкликані після індивідуальної оцінки та відповідно до принципу пропорційності, основними правами та національним законодавством держав-членів. Ці заходи мають застосовуватися до громадян Росії чи Білорусі, які підтримують війну в Україні", – наголосили в Єврокомісії.

Як повідомлялося раніше, Мальта відсторонила росіян і білорусів від схеми "золотих паспортів".