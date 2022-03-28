Мінцифри закликало маркетплейс Etsy дозволити українським підприємцям створювати нові акаунти

Міністерство цифрової трансформації веде перемовини з керівництвом американської компанії Etsy, щоб українці мали можливість створювати нові акаунти на сайті.

Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров у Telegram.

"Понад 50% українців втратили роботу під час війни й активно шукають заробіток. Багато з них використовують саме онлайн-платформи для бізнесу, серед яких і Etsy. Вона завжди була популярна серед українських підприємців, ще до початку повномасштабного вторгнення. Там продавалося більше як 1,5 млн товарів. Але, на жаль, з квітня 2021 року українці не мають змоги зареєструвати нові акаунти, адже система Etsy Payments не працює в Україні", – зазначив він.

Через це Мінцифри створило петицію, "щоб показати, наскільки важливим є цей маркетплейс для України".

"Підписуйте петицію, поширюйте її серед ваших друзів та знайомих. Це допоможе вистояти нашому бізнесу та економіці під час війни", – наголосив Федоров.

Etsy – вебсайт електронної комерції, що фокусується на виробах ручної роботи та вінтажних речах і матеріалах, унікальних товарах обмеженого випуску. На сайті зареєстровано 54 мільйони користувачів.