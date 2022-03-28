Зеленський закликав не відкладати запровадження ембарго на імпорт російських нафти та газу

Запровадження західними країнами ембарго на імпорт нафти та газу з Росії не повинно прив'язуватися до використання нею хімічної зброї в Україні.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналу The Economist, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Запровадження ембарго на експорт нафти й газу з Росії... Ним погрожували, але ще не реалізували. Зараз ми чуємо, що рішення залежить від того, чи розпочне Росія хімічну атаку на нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати", – сказав Зеленський.

Водночас він вкотре наголосив на своїй впевненості в тому, що якби жорсткі санкції проти Росії було застосовано превентивно, то повномасштабного російського вторгнення не відбулося б або, принаймні, це дало б українським військовим більше часу для підготовки до відбиття російської атаки.

Зеленський також наголосив, що "західні партнери України не довели до кінця санкції щодо відключення банківської системи РФ від SWIFT".

"Ще багато банків не відключено. Вони (Захід, – ред.) зробили дуже важливі кроки, щоб підтримати нас, але Центральний банк Росії не відключений. Усі ці санкції неповні", – зазначив Зеленський.

У зв'язку з цим Президент закликав партнерів України припинити займати оборонну позицію в діалозі з Росією та боятися її, а діяти наступально.

"(Наші партнери, – ред.) зараз дивляться на Росію через військово-стратегічну призму та використовують Україну як щит. Ми ті, хто відчуває біль. Добре, що вони на боці України, але вони мають припинити займати оборонну позицію в діалозі з Росією. Ми наполягаємо на тому, що вони можуть діяти наступально", – наголосив Зеленський.