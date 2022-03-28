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Новини
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Країни "Великої сімки" відмовились платити за російський газ в рублях на вимогу Путіна (оновлено)

g7,большая,семерка

Країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях явним порушенням чинних контрактів і мають намір закликати компанії не виконувати його.

Про це на брифінгу заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всі міністри G7 повністю згодні з тим, що це буде одностороннє та явне порушення чинних контрактів", – сказав міністр.

Хабек наголосив, що "розрахунки в рублях неприйнятні". "

Ми закликатимемо компанії, яких торкнеться це рішення, не виконувати вимоги президента Росії Володимира Путіна", – підкреслив він.

Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

"Контракти, про які нам відомо, всі головним чином засновані на євро. І компанії платитимуть відповідно до контрактів", – наводить слова канцлера агентство Dow Jones.

"У нас така ситуація зараз, що треба просто виконувати контракти", – додав канцлер.

Зазначимо, що наразі Німеччина наразі очолює "Групу семи", до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, США та Великобританія.

Як повідомлялося, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

Однак низка європейських компаній та урядів країн ЄС вже заявили, що не будуть платити за газ у рублях, оскільки чинними контрактами передбачена інша валюта розрахунків.

Автор: 

газ (7924) Німеччина (1881) путін володимир (1053) росія (14183)


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Хороший пендаль Адольфу Владимировичу и очередной гвоздь в гроб наРФии.
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28.03.2022 17:42 Відповісти
вірний та наразі дуже дотепний крок до пояснення путлеру ху із ху
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28.03.2022 17:48 Відповісти
так і треба, а то хочуть, щоб з ними торгували, але щоб домовленності мати в дупі. При чому щоб вони могли мати в дупі, а інші ні.
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28.03.2022 18:23 Відповісти
Давай, путя, дави гейропу! Отрежь им газ, нефть и обязательно пригрози их спасти от НАТО. А немцы, вообще, просят повторить 45-й!
Почаще им говори об этом, а то расслабили булки.

И незабудь добавить, что освобождать гейропу от НАТО ты будешь вместе с "братским" (прости Господи) народом Украины, который в первых рядах покажет жирным брюгерам как нужно воевать!
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28.03.2022 19:25 Відповісти
велика россия . а вот туалетной бумаги и женских прокладок выпускать не может --- ПОЭТОМУ РУБЛИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТУАЛЕТАХ И В ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЕ . а вечно зеленый доллар по 350 вечно деревянных руплев это уже реальность . и если ***** в.в. не хватает руплей включите станок и допечатайте чтобы 1долл был по 450 руплев . может так поймет рашабыдло куда ведет страну ***** в.в. и расейский биомусор перестанет радоваться войне в УКРАИНЕ
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29.03.2022 05:56 Відповісти
ОТКЛЮЧИТЕ ***** !!!
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29.03.2022 07:59 Відповісти
чем больше Пукин нервничает и кипятится , делая и говоря всякие глупости , тем лучше для всего мира .Тем больше он делает ошибок которые ведут этого кормчего вместе с его тухлым прогнившим кораблём , в бездну . Это не может не радовать .
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29.03.2022 08:06 Відповісти
Ніхто так ефективно не розвалював совєцкій саюз, як Міша горбачов.
Ніхто так ефективно не розвалює рашку, як *****.
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29.03.2022 10:20 Відповісти
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29.03.2022 10:25 Відповісти

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