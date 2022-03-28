Країни "Великої сімки" відмовились платити за російський газ в рублях на вимогу Путіна (оновлено)

Країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях явним порушенням чинних контрактів і мають намір закликати компанії не виконувати його.

Про це на брифінгу заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всі міністри G7 повністю згодні з тим, що це буде одностороннє та явне порушення чинних контрактів", – сказав міністр.

Хабек наголосив, що "розрахунки в рублях неприйнятні". "

Ми закликатимемо компанії, яких торкнеться це рішення, не виконувати вимоги президента Росії Володимира Путіна", – підкреслив він.

Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

"Контракти, про які нам відомо, всі головним чином засновані на євро. І компанії платитимуть відповідно до контрактів", – наводить слова канцлера агентство Dow Jones.

"У нас така ситуація зараз, що треба просто виконувати контракти", – додав канцлер.

Зазначимо, що наразі Німеччина наразі очолює "Групу семи", до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, США та Великобританія.

Як повідомлялося, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

Однак низка європейських компаній та урядів країн ЄС вже заявили, що не будуть платити за газ у рублях, оскільки чинними контрактами передбачена інша валюта розрахунків.