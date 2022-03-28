ДТЕК Ахметова викупив потужності для експорту електроенергії в Польщу на першому аукціоні (оновлено)

НЕК "Укренерго" прийняло рішення відновити добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Як повідомляє пресслужба компанії, перший аукціон відбудеться вже сьогодні, 28 березня, на день поставки 30 березня (фактична дата початку експорту). Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт щогодини.

"Початок експорту електроенергії дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни. Всього пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E cкладає до 2 тис. МВт та матиме прямий економічний ефект для країни в декілька мільярдів доларів на рік", – зазначається у повідомленні.

За результатами проведеного аукціону, всю запропоновану пропускну спроможність у розмірі 210 МВт викупило ТОВ "Д.Трейдінг" з групи ДТЕК Ріната Ахметова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Минулого тижня виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв про зацікавленість компанії у відновленні експорту української електроенергії до Європи.

"В українській системі достатньо потужностей, щоб почати експорт до Європи. Це буде дуже важливо, щоб залучати такі необхідні кошти в українську енергетику, дефіцит яких зараз відчувається гостро", – заявляв Сахарук.

Він уточнював, що за місяць війни споживання електроенергії впало на 30%, а розрахунки за спожитий ресурс – на 70%.

Нагадаємо, що НЕК "Укренерго" перестало розподіляти доступу міждержавних перетинів для імпорт/експорту електроенергії 24 лютого у зв’язку із початком випробувань енергосистеми в ізольованому режимі.

Як повідомлялося, 16 березня ENTSO-E ухвалило рішення про дострокову синхронізацію континентально-європейської енергосистеми з енергосистемами України та Молдови, яка планувалася на 2023 рік.

З 24 лютого 2022 року енергосистема України працювала в ізольованому від систем Росії та Білорусі режимі. Спочатку такий режим роботи мав стати випробуванням в рамках інтеграції енергосистеми України до загальноєвропейської системи ENTSO-E.

ENTSO-E об’єднує європейських операторів систем передачі електроенергії (TSO). 39 членів TSO, які представляють 35 країн, відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов’язаної електричної мережі в світі.

Синхронна зона Континентальної Європи (CESA) є найбільшою синхронною електричною мережею у світі, вона забезпечує понад 400 мільйонів клієнтів у 24 країнах, включаючи більшість країн Європейського Союзу.

Оператори систем передачі (TSO) в CESA несуть відповідальність за підтримку частоти на рівні 50 Гц, щоб забезпечити стабільність системи.

Зона континентальної Європи об’єднує такі країни: Албанія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Чехія, Хорватія, Данія (Захід), Франція, Республіка Північна Македонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Сербія (до складу якої входить Косово*), Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина.