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Новини
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З початку російського вторгнення в Україну повернулися 460 тисяч осіб, – МВС

кордон

Від початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 460 тисяч громадян.

Як повідомляє пресслужба Міністерство внутрішніх справ, зокрема за минулу добу в Україну прибули 22 тисячі осіб, понад 19 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки.

Водночас 27 березня з України вибули майже 41 тисяча осіб. 28 тисяч з них для перетину кордону обрали українсько-польський кордон.

МВС нагадує, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 530 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Автор: 

кордон (1129) МВС (528)


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И среди них нет Рабиновича.
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28.03.2022 18:40 Відповісти

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