З початку російського вторгнення в Україну повернулися 460 тисяч осіб, – МВС

Від початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 460 тисяч громадян.

Як повідомляє пресслужба Міністерство внутрішніх справ, зокрема за минулу добу в Україну прибули 22 тисячі осіб, понад 19 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки.

Водночас 27 березня з України вибули майже 41 тисяча осіб. 28 тисяч з них для перетину кордону обрали українсько-польський кордон.

МВС нагадує, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 530 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.