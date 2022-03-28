З початку російського вторгнення в Україну повернулися 460 тисяч осіб, – МВС
Від початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 460 тисяч громадян.
Як повідомляє пресслужба Міністерство внутрішніх справ, зокрема за минулу добу в Україну прибули 22 тисячі осіб, понад 19 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки.
Водночас 27 березня з України вибули майже 41 тисяча осіб. 28 тисяч з них для перетину кордону обрали українсько-польський кордон.
МВС нагадує, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.
Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 530 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
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Viktor Orenich #483980
показати весь коментар28.03.2022 18:40 Відповісти Мені подобається 0
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