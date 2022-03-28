Телевізійний аналог премії "Оскар" виключив з конкурсної програми всі пов’язані з Росією проєкти

Міжнародна телевізійна премія "Еммі", яка присуджується найкращим телевізійним програмам, що створені або транслювалися за межами США, прийняла рішення виключити з конкурсної програми всі проєкти, створені російськими компаніями або спільно з ними, а також програми, створені для російських каналів або стрімінгових платформ.

Як наголошується у заяві організаторів премії, таке рішення її виконавчий комітет ухвалив на підтримку України.

Організатори уточнили, що до участі у конкурсній програмі не будуть допущені всі програми, створені російськими компаніями та/або спільно з ними, а також усі програми, які спочатку були створені для російських каналів або стрімінгових платформ.

В організації нагадали, що раніше вже було прийнято рішення припинити контакти з російськими кінодіячами та компаніями.

Серед проєктів, не допущених до конкурсу, зокрема виявився фільм російської компанії RTVI "Амазонки XXI століття", повідомляє Інтерфакс.

Раніше у зв'язку з діями російських збройних сил на території України Росії Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів призупинила акредитацію Московського міжнародного кінофестивалю та міжнародного кінофестивалю "Послання до людини". Крім того, Каннський, Берлінський та Венеціанський кінофестивалі відмовилися приймати делегації з Росії. Тим часом обмеження не стосуються незалежних російських кінематографістів.