Конгресмени США хочуть перевірити Credit Suisse через можливе порушення санкцій проти Росії, – ЗМІ

Два члени Палати представників Конгресу США надіслали голові швейцарського банку Credit Suisse Group AG Томасу Готтштайну запит про надання інформації про видачу кредитів особам, яких могли торкнутися антиросійські санкції.

Про це повідомляє Dow Jones, у розпорядженні якого опинився текст листа, передає Інтерфакс-Україна.

Запит послідував за інформацією про те, що Credit Suisse проінструктував інвесторів, які брали участь у нещодавній угоді про продаж боргових активів, знищити інформацію про угоди із заможними клієнтами.

У рамках угоди, про яку писала Financial Times у лютому, Credit Suisse позбавився частини кредитів на загальну суму $2 млрд, виданих заможним громадянам на купівлю яхт і літаків. За даними FT, банк повідомив іншим сторонам угоди про чотири дефолти за виданими кредитами, що трапилися у 2017-2018 роках, і санкції США, що стали наслідком, щодо російських олігархів.

Пізніше повідомлялося, що банк попросив інвесторів знищити документи щодо угоди.

"Це повідомлення викликає суттєві побоювання з приводу відповідності Credit Suisse умовам жорстких санкцій, накладених США разом із союзниками та партнерами щодо архітекторів та посібників безпричинного вторгнення в Україну, включаючи президента Росії Володимира Путіна та олігархів його внутрішнього кола", – йдеться в листі Керолін Мелоуні та Стівена Лінча, представників Демократичної партії від Нью-Йорка та Массачусетсу.

Представник Credit Suisse відмовився прокоментувати листа, відіславши журналістів до попередніх коментарів банку. Там зазначено, зокрема, що знищення документів є загальноприйнятою практикою і що вся ситуація не має жодного стосунку до останніх санкцій.

Раніше Готтштайн заявляв, що швейцарський банк виконує всі вимоги санкцій США, Великої Британії та ЄС.