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Проєкт бюджету США на наступний рік передбачає $6,9 мільярда на допомогу Україні, НАТО та Європі, – ЗМІ

сша,сенат

Проєкт бюджету США на 2023 фінансовий рік включає виділення $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та на потреби європейської безпеки.

Про це повідомив телеканал CNBC, передає Інтерфакс-Україна.

Телеканал уточнює, що це лише частина загальних витрат на оборону, що плануються, у розмірі $813 млрд. За даними CNBC, порівняно з минулим роком витрати на оборону зростуть на $31 млрд.

Крім того, $10,6 млрд планується виділити на забезпечення охорони здоров'я у глобальному масштабі, у тому числі щодо COVID-19 та майбутніх пандемій.

Понад $32 млрд мають надійти на боротьбу зі злочинністю у США.

CNBC уточнює, що проєкт надіслано на розгляд до конгресу США.

Автор: 

бюджет (1807) оборона (500) США (4870)


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Дерібан. Причому тут НАТО і Європа? А гроші підуть на них, ми там - для галочки, щоб не виникало питань куди йдуть гроші
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29.03.2022 00:09 Відповісти

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