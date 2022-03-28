Проєкт бюджету США на наступний рік передбачає $6,9 мільярда на допомогу Україні, НАТО та Європі, – ЗМІ
Проєкт бюджету США на 2023 фінансовий рік включає виділення $6,9 млрд на допомогу Україні, НАТО та на потреби європейської безпеки.
Про це повідомив телеканал CNBC, передає Інтерфакс-Україна.
Телеканал уточнює, що це лише частина загальних витрат на оборону, що плануються, у розмірі $813 млрд. За даними CNBC, порівняно з минулим роком витрати на оборону зростуть на $31 млрд.
Крім того, $10,6 млрд планується виділити на забезпечення охорони здоров'я у глобальному масштабі, у тому числі щодо COVID-19 та майбутніх пандемій.
Понад $32 млрд мають надійти на боротьбу зі злочинністю у США.
CNBC уточнює, що проєкт надіслано на розгляд до конгресу США.
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Lopik Kocur
показати весь коментар29.03.2022 00:09 Відповісти Мені подобається 0
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