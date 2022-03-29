При Офісі президента створять експертну групу для аналізу санкцій проти РФ, – Зеленський

Цього тижня при Офісі президента буде створена група експертів, яка оцінюватиме та аналізуватиме застосовані проти РФ санкції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення звернення.

За його словами, якщо санкційні пакети проти РФ слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то "це створює в керівництва Росії ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз".

"Тому вже з цього тижня ми створюємо при Офісі Президента групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти Росії санкції – на що вони реально впливають", – зазначив очільник держави.

Зеленський наголосив, що мета полягає в тому, щоб санкції працювали так, як задумувалося, і щоб не було можливості їх обходити.