У Сенаті США пропонують спрямувати кошти від конфіскованих російських активів на допомогу Україні

Американські сенатори Майкл Беннет та Роб Портман внесли законопроєкт про перерозподіл коштів із заарештованих російських активів у фонд для допомоги українським біженцям та відновлення України.

Як повідомляє Axios, двопартійний законопроєкт отримає назву "закон про допомогу Україні", передає liga.net.

Ним пропонується:

направити в український фонд допомоги гроші, які будуть отримані від ліквідації активів російських олігархів, знайдених оперативною групою KleptoCapture.

ці гроші будуть використані для підтримки українських біженців, відновлення України та інших зусиль.

фонд керуватиметься Держдепом у консультаціях з Агентством США з міжнародного розвитку.

"Зараз Україна переживає найгіршу кризу з біженцями з часів Другої світової війни – їм потрібна наша допомога. Один зі способів допомогти – це перейти від заморожування активів російських олігархів та заможних громадян до конфіскації та надання цих коштів народу України", – прокоментував ініціативу Портман.

Беннет же додав, що законопроєкт має змусити російського диктатора Володимира Путіна та олігархів нести розплату. Законопроєкт гарантує, що кошти від конфіскованих активів підуть безпосередньо українському народу, щоб підтримати його у майбутні важкі роки, додав сенатор.