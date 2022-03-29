Окупанти намагаються ввести в обіг рублі на тимчасово не підконтрольних територіях, – Нацбанк

Національний банк почав отримувати повідомленні від банків та ЗМІ про те, що окупаційна влада ініціює обмеження обігу готівкової гривні та запровадження російських рублів на тимчасово не підконтрольних територіях або тих, які перебувають під загрозою захоплення, зокрема Запорізької та Херсонської областей.

Як наголошує пресслужба регулятора, Нацбанк вважає такі дії неприпустимими.

"Такі дії російських загарбників неможливі без злочинної підтримки та політичної волі керівництва центрального банку Російської Федерації. У зв’язку з цим Національний банк України наголошує, що відповідно до Конституції України єдиною грошовою одиницею України є гривня. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється", – підкреслили в Нацбанку.

Регулятор наголошує, що банківська система України спроможна здійснювати належне обслуговування населення, а Нацбанк та банки – продовжувати забезпечувати обіг гривні на тимчасово захоплених територіях відповідно до законодавства України.

Тож, відповідно Нацбанк вимагає від центробанку РФ негайного припинення дій щодо запровадження обігу інших платіжних засобів на тимчасово захопленій території України.

"Держава-агресор повинна припинити свої спроби фінансового терору українців. Національний банк звертається до офісу Генерального прокурора України з проханням врахувати цю інформацію під час підготовки позовів до відповідних міжнародних судів", – підсумували в НБУ.