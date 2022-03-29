Фінська мережа Hesburger закриє всі ресторани в Росії та Білорусі

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger прийняла рішення припинити роботу у Росії та Білорусі.

Як повідомляється на сайті компанії, наразі Hesburger має 39 ресторанів у Росії та чотири в Білорусі.

"Ресторани будуть закриті якомога швидше. Наразі вивчаються більш детальні строки", – зазначається у повідомленні.

В компанії зазначають, що з 28 лютого Hesburger безкоштовно роздає мешканцям міста їжу зі своїх київських ресторанів.

"Відважні працівники добровільно повернулися на роботу, щоб готувати їжу для дитячих будинків, будинків престарілих, працівникам служб допомоги та іншим жителям міста у закритих ресторанах. Доставка їжі координується через місцеві організації допомоги", – йдеться у повідомленні.

Hesburger має всього 7 ресторанів в Україні, всі вони розташовані в Києві. В них працює близько 100 співробітників.

"Наскільки нам відомо, усі наші співробітники живі. Наразі наші ресторани в Україні закриті, але ми все одно платимо всім місцевим працівникам. Ми надзвичайно стурбовані ситуацією та сумуємо. Ми постійно стежимо за подіями і від усього серця сподіваємося, що в Україну повернеться мир", – зазначив генеральний директор Hesburger Карі Салмела.

Hesburger – мережа ресторанів швидкого харчування, що базується в Фінляндії, місті Турку. Сьогодні це найбільша в Фінляндії мережа ресторанів, яка торгує бургерами. В Росії франшиза на роботу ресторанів мережі належить м'ясопромисловій компанії "Останкіно".