Прикордонники зафіксували зменшення виїзду громадян за кордон до мінімуму з початку бойових дій

За добу 28 березня з України виїхали 33 тисячі осіб, що на 8 тис. менше, ніж попередньої доби і є найменшим показником з початку активної фази російського вторгнення.

Як повідомляє адміністрація Державної прикордонної служби України, водночас до України за минулу добу прибули 21 тисячі осіб, 18 тисяч з них – українці, переважно чоловіки.

Загалом минулої доби західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 54 тисячі осіб та більше 12 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшився.

Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 479 тисяч наших співгромадян.

Нагадуємо, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі. Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 500 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.