ДБР заблокувало незаконний експорт через Україну 100 вагонів із добривами з Білорусі

Державне бюро розслідувань заблокувало незаконний експорт до Білорусі 100 вагонів із калійними добривами загальною вагою майже 7 тис. тонн, які прямували з білоруських до азіатських країн через Україну.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Співробітники ДБР виявили на залізничній станції "Коростень" 100 вагонів з калійними добривами. У рамках кримінального провадження за ч.2 ст.364 ККУ встановлено, що продукція загальною вагою майже 7 тисяч тонн прямувала від білоруських постачальників до азіатських країн", - зазначило відомство. у Facebook у вівторок.

Окрім цього, ГБР заблокувало транзит двох вагонів сталевої продукції загальною вагою 139 тонн. Товар вилучили та спрямують на державні потреби.

"Товар прямував з Білорусі транзитом через Україну замовникам на півночі Африки. Обидві поставки мали бути відвантажені замовникам морським транспортом з українських портів. Співробітники Бюро поінформували Житомирську обласну військову адміністрацію про примусове вилучення вищезгаданого майна для державних потреб", – йдеться у повідомленні.