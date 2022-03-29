Провідний світовий виробник алюмінієвих банок для напоїв закрив три заводи в Росії

Американська Ball Corporation, великий світовий виробник алюмінієвої упаковки, оголосила про закриття трьох своїх заводів в Росії через воєнне вторгнення в Україну.

Як зазначається у заяві компанії, російський бізнес планується продати новому власнику,

Ball Corporation нагадує, що минулого тижня компанія прийняла рішення призупинити всі інвестиції в Росії.

За підсумками 2021 року російський бізнес забезпечував приблизно 4% продажів компанії та 8% операційного прибутку, заводи в Росії за рік виробили приблизно 5% від 112,5 мільярдів одиниць банок для напоїв.

Ball Corporation постачає інноваційні, екологічні рішення для пакування з алюмінію для споживачів напоїв, засобів особистої гігієни та побутових товарів, а також аерокосмічних та інших технологій та послуг комерційним та державним клієнтам. Заснована в 1880 році, компанія налічує понад 21 500 людей по всьому світу. Акції Ball Corporation торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом BLL.

У Росії корпорації Ball належить три заводи, у 2021 році компанія оголосила про плани будівництва четвертого заводу в Ульяновську.