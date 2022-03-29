Перемир’я між Україною і Росією буде недостатньо для скасування британських санкцій, – Джонсон

Угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування британських санкцій.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі з міністрами, передає Європейська правда.

"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з Росії", – сказав прессекретар Джонсона.

"Він сказав, що тиск на Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і наданням військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс", – додав він.

Як повідомлялося, Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Росія після переговорів вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.