Бельгія не блокуватиме санкції Євросоюзу проти імпорту алмазів з Росії, – прем’єр

Бельгія не перешкоджатиме запровадженню санкцій ЄС щодо імпорту російських алмазів.

Про це прем'єр-міністр Бельгії заявив Александер Де Кроо заявив в інтерв'ю місцевому радіо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хотів би офіційно заявити, що наша країна ніколи не перешкоджала будь-яким заходам щодо алмазів. Наша країна не втручалася у це питання", – заявив прем'єр.

Раніше прем'єр Бельгії висловлював думку, що санкції, викликані війною в Україні, мають впливати більше на РФ, ніж на ЄС. Заборона алмазів із Росії, за його словами, ще не обговорювалася. Однак останнім часом уряд країни зіткнувся із закликами низки бельгійських політичних партій про припинення ввезення алмазів із Росії.

Зазначимо, що у бельгійському Антверпені розташовано найбільший центр торгівлі алмазами. За обсягом імпорту російських алмазів ця європейська країна поступається лише Індії.

Ключові канали продажів російської "АЛРОСА", що контролює 30% світового видобутку алмазів, поки не перекриті санкціями, хоча важливі довгострокові клієнти компанії, американські рітейлери Signet та Tiffany, вже припинили закупівлю російських алмазів. Заборона Tiffany, яка зараз належить LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, поширюється, зокрема, на діаманти російського походження незалежно від цього, де вони були огранені.

Як повідомлялося, раніше США оголосили про запровадження заборони на імпорт низки російських товарів, в тому числі алмазів. Це відбулося через кілька тижнів після оголошення санкцій проти російського гірничодобувного підприємства "Алроса", яке виробляє 90% російських алмазів та забезпечує 28% їх світового видобутку.