ЄЦБ готовий організувати обмін гривні на євро за умови отримання гарантій від ЄС, – ЗМІ

Європейський центральний банк готовий організувати для мільйонів українських біженців схему обміну гривні на євро, якщо ЄС надасть ЄЦБ гарантію, яка покриє ризики банку.

Про це йдеться у документі ЄЦБ, який наводить Reuters, передає Європейська правда.

Зазначається, що майже 4 млн українців виїхали до ЄС із країни після російського вторгнення, але мають проблеми з обміном грошей, бо деякі банки не хочуть купувати валюту країни, охопленої війною.

Джерела повідомили, що ЄЦБ працює над механізмом конвертації валюти, і в документі вперше викладаються варіанти того, як це може бути досягнуто.

"Переважніше було б, щоб ЄЦБ і національні центральні банки євросистеми виступали як фіскальні агенти Союзу", – йдеться в документі ЄЦБ, направленому в Європейську комісію минулого тижня.

Відповідно до цього варіанта уряди ЄС уповноважили б ЄЦБ виконати схему і, щоб дотримуватися заборони на грошове фінансування урядів банком, вони надали б банку гроші, необхідні для виконання цього мандату.

"Альтернативний варіант ґрунтується на мандаті, наданому ЄЦБ Національним банком України", – йдеться у документі ЄЦБ.

ЄЦБ підпише угоду з Національним банком України, щоб діяти як його агент, а ЄС через свій бюджет надасть гарантію для покриття ризику того, якщо український центральний банк не зможе виконати угоду через війну.

У договорі буде вказано курс обміну гривень на євро, максимальна сума та час, протягом якого діятиме схема.

Хоча пропозиція ЄЦБ стосується євро, банк заявив, що вона може бути поширена на країни ЄС, які не використовують євро.

Більшість біженців попрямували до Польщі, яка, за словами влади, сьогодні прийняла 2,3 млн осіб. Інші члени ЄС, Румунія, Словаччина та Угорщина також прийняли велику кількість українців. З них лише Словаччина використовує євро.

Пропозиція ЄЦБ відокремлена від іншого плану, який зараз перебуває на розгляді урядів ЄС, відповідно до якого кожен український біженець може обміняти до 10 тис. грн (311 євро) на валюту ЄС протягом трьох місяців, при цьому кожна країна ЄС самостійно бере фінансовий ризик обміну.

Раніше повідомлялося, що ОТР Bank в Угорщині запустив можливість обміну готівкової гривні у своїх відділеннях.