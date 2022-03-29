Нацбанк обговорює з МВФ створення спеціального ранку для допомоги Україні

Національний банк України (НБУ) обговорює з Міжнародним валютним фондом (МВФ) створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ, який дозволить державам-членам Фонду надавати допомогу українській економіці на двосторонній основі.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку за підсумками зустрічі голови НБУ Кирила Шевченка з керівником місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Холлар та постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном, яка відбулась 28 березня.

Під час зустрічі сторони також обговорили поточну економічну ситуацію в Україні та заходи, вжиті Національним банком із перших днів війни для забезпечення фінансової стабільності.

Крім того, сторони обговорили шляхи консолідації зусиль міжнародних партнерів з метою підтримки та відновлення України.

Як повідомлялося, раніше це міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що Україна веде переговори про створення механізму, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).

Нагадаємо, на початку серпня минулого року рада керуючих МВФ затвердила розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) серед країн-членів Фонду на суму, еквівалентну $650 млрд. У тому числі Україна отримала близько $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Частина цих СПЗ на суму $1 млрд одразу витратили на погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів.

В опублікованому в листопаді минулого року Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна вказала, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, отриманих у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.

Однак наприкінці грудня Мінфін констатував, що влада України витратить всі $2,7 млрд від МВФ до кінця 2021 року на тлі значного збільшення бюджетних видатків, близько половини яких додатково спрямували "Укравтодору" на ремонт доріг.