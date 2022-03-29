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Ціна на нафту знизилася після заяв про прогрес в переговорах України та Росії

нефть

На тлі заяв російської сторони ціна на сиру нафту марки Brent знизилася на 4%, або до $107,93 за барель.

Про це повідомляє Reuters, передає enkorr.

Переговорники від російської сторони висловилися, що зустріч була "конструктивною".

На тлі таких заяв ціна на сиру нафту марки Brent знизилася на 4%, або до $107,93 за барель, а ціна американської нафти "Вест Техас інтермедіет" впала на 4,4%, або до $101,32 за барель. 28 березня обидві нафтові марки втратили приблизно 7% у своїй ціні.

Ці відомості підтверджуються і поточним становищем на ринку. На 18:20 за київським часом нафти марки Brent знизилася ще більше, до $106,8 за барель.

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нафта (4778) ціни (3443)


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