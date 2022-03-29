Влада Росії заблокувала кілька сайтів через епізод мультсеріалу про харакірі для Путіна

Роскомнагляд заблокував у РФ сайти, де зібрано всі епізоди мультсеріалу "Масяня", один з яких російська Генпрокуратура вимагає видалити через поширення інформації про дії російських військ на території РФ, яка не збігається із заявами російської пропаганди.

Зокрема, в Росії блокується доступ до сайту mult.ru, а також multru.com, повідомляє російський Інтерфакс.

Темі вторгнення російських військ в Україну присвячений останній епізод серіалу під назвою "Вакідзасі", у фіналі якого головний персонаж пропонує російському президенту Путіну зробити харакірі через наслідки свого рішення про початок масштабної війни.

27 березня про блокування сайту повідомив творець "Масяні" художник та мультиплікатор Олег Куваєв, але 28 березня Роскомнагляд повідомив, що не блокував його, а вимагає видалити один із епізодів його сайту та його дзеркала.

Зокрема, російська Генпрокуратура вимагала видалити інформацію "про численні жертви серед цивільного населення України та руйнування міст у зв'язку з діями ЗС РФ" .