Комітет Ради підтримав підвищення податків для українських філій корпорацій, що продовжують працювати в Росії

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою – агресором".

Про це депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щойно одноголосно підтримав та рекомендував прийняти за основу наш законопроект №7232 про підвищення на 50% податків для компаній, які не виходять з ринку РФ", – повідомив Железняк.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька сотень транснаціональних компаній припинили ведення бізнесу в Росії, однак деякі інші компанії не лише підтверджують плани продовжити діяльність в РФ, а й планують розвивати бізнес у цій країні.