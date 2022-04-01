Виробник автомобілів Peugeot та Citroen призупинить роботу свого єдиного заводу в Росії

Автомобільний концерн Stellantis, що утворився рік тому внаслідок злиття італо-американської Fiat Chrysler Automobiles (FCA) та французької PSA Group, призупинить роботу свого єдиного заводу в Росії через брак комплектуючих.

Про це генеральний менеджер компанії Карлос Таварес повідомив телеканалу BFM TV.

"Фабрика Stellantis у Калузі, Росія, змушена буде припинити роботу через дефіцит компонентів, що не зробить світ кращим", – сказав Таварес.

На початку березня група вже оголосила про припинення всього імпорту та експорту в Росію та з Росії.

На відміну від інших автовиробників, які збирали автомобілі в РФ переважно для місцевого ринку, Stellantis експортував зі свого російського заводу на європейський ринок фургони Peugeot, Citroën та Opel, однак після російського вторгнення в Україну переніс їх виробництво на інші заводи у Франції та Англії.

Stellantis має в Росії один завод в Калузі з 2700 робітників, де збираються седани Peugeot 408 та Citroen С4, локалізовано виробництво міні-фургонів та пасажирських компактвенів під марками Peugeot, Citroen та Opel, ведеться складання дизельних двигунів.

Газета The Wall Street Journal наприкінці лютого повідомляла з посиланням на главу Stellantis Карлоса Тавареса, що концерн припускає перенесення виробництва з Росії у разі негативних наслідків санкцій.

За даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), продажі Stellantis в РФ у 2021 році зросли на 64,7% – до 18,53 тис. автомобілів.