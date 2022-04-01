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Новини
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Комісія з азартних ігор видала ліцензію для заснованого росіянами букмекера 1xBet

1xbet

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на своєму першому засіданні під час повномасштабної війни видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК).

Відповідні рішення №116 та №117 від 30 березня за підписом в.о. голови КРАІЛ Олени Водолажко оприлюднені на сайті регулятора.

Згідно з поданими документами, компанія буде вести діяльність під брендом "1XBET" на сайті "1xbet.ua"

Заяву на отримання ліценцій на ведення букмекерської діяльності фірма подала 22 березня, 29 березня направила лист до КРАІЛ, після чого вже 30 березня регулятор прийняв рішення про видачу ліцензії.

За даними держреєстру, ТОВ "Твоя беттінгова компанія" зі статутним капіталом 30 млн грн зареєстроване у червні 2021 року. Його засновником вказаний Сергій Цибін, а директором – Олександр Родін. Цибіну також належать зареєстровані в Дніпрі "Перший міський ломбард" та ТОВ "Медів".

Водночас торгові марки "1XBET", вказані ТОВ "ТБК" для отримання ліцензії, були видані у 2015 році за заявою компанії "1ІксКорп Ен.Ві", зареєстрованої на острові Кюрасао (незалежна країна у складі Королівства Нідарланди), а власником реєстрації вказана кіпрська "Навасард Лтд"

За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. При цьому на Кюрасао наразі триває судовий процес, в результаті якого 1xCorp NV може бути визнана банкрутом та втратити ліцензію.

Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сєргєй Каршков і Дмітрій Казорін, які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Окрім Росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.

Сам Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.

Як повідомлялося, напередодні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оголосила про відновлення видачі ліцензій та дозволів після того, як призупинила її від початку введення воєнного стану.

Автор: 

букмекери (30) ліцензія (753) росія (14175) КРАІЛ (69)


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Шмигаль должен визу поставить ....Можно с него спросить ,как с понимающего ...
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01.04.2022 16:32 Відповісти
Від інших держав Україна вимагає, а сама сприяє агресору. Продажна О.Водолажко.
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01.04.2022 18:19 Відповісти
без коментарів..
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01.04.2022 18:29 Відповісти
Не треба вмикати зраду. Компанія вже давно не мордоровська. Ніяких податків туди не поступає. А ще мільйон євро на допомогу Україні в боротьбі. Не все так погано, як здається на перший погляд
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01.04.2022 20:31 Відповісти
Вот написала тоже самое) Не стоит искать врагов тем где их нет))
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01.04.2022 21:02 Відповісти
И так с каждого утюга они рекламу крутят, так то хоть налоги будут платить))
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01.04.2022 20:34 Відповісти
Вони навіть з ринку білорусії вийшли, а в росії вони не працюють і поготів.
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01.04.2022 20:56 Відповісти
В Росии этот бренд не работает уже давно, его владельцы даже не граждани этой страны. И к тому же они пожертвовали Украине миллион евро.
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01.04.2022 21:01 Відповісти
они ушли с рынка Беларуси после начала войны и не работают в рашке
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01.04.2022 21:19 Відповісти
Нормальная компания. Будет платить налоги в нашу казну. Владельцы сами открестились от России уже давно.
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01.04.2022 21:20 Відповісти
Я слышал, что эти ребята постоянно поддерживают украинскую армию. Да и многие топовые спортивные бренды с ними работают. Это уже хороший показатель.
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01.04.2022 21:23 Відповісти
Вони і так працювали в Україні, хай хоча б податки сплачують тепер
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01.04.2022 21:24 Відповісти
Так їх сама ж рашка заставила вийти з російського ринку ще давно (видно не захотіли давати на лапу фсбшнікам), так якого такого тепер нам не брати від них податки, думаю дуже навіть не маленькі?
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01.04.2022 21:47 Відповісти
вражескую агентуру и их пособников нужно выявлять и по тихому отстреливать
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02.04.2022 16:50 Відповісти

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