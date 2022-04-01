Комісія з азартних ігор видала ліцензію для заснованого росіянами букмекера 1xBet

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на своєму першому засіданні під час повномасштабної війни видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК).

Відповідні рішення №116 та №117 від 30 березня за підписом в.о. голови КРАІЛ Олени Водолажко оприлюднені на сайті регулятора.

Згідно з поданими документами, компанія буде вести діяльність під брендом "1XBET" на сайті "1xbet.ua"

Заяву на отримання ліценцій на ведення букмекерської діяльності фірма подала 22 березня, 29 березня направила лист до КРАІЛ, після чого вже 30 березня регулятор прийняв рішення про видачу ліцензії.

За даними держреєстру, ТОВ "Твоя беттінгова компанія" зі статутним капіталом 30 млн грн зареєстроване у червні 2021 року. Його засновником вказаний Сергій Цибін, а директором – Олександр Родін. Цибіну також належать зареєстровані в Дніпрі "Перший міський ломбард" та ТОВ "Медів".

Водночас торгові марки "1XBET", вказані ТОВ "ТБК" для отримання ліцензії, були видані у 2015 році за заявою компанії "1ІксКорп Ен.Ві", зареєстрованої на острові Кюрасао (незалежна країна у складі Королівства Нідарланди), а власником реєстрації вказана кіпрська "Навасард Лтд"

За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. При цьому на Кюрасао наразі триває судовий процес, в результаті якого 1xCorp NV може бути визнана банкрутом та втратити ліцензію.

Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сєргєй Каршков і Дмітрій Казорін, які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Окрім Росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.

Сам Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.

Як повідомлялося, напередодні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оголосила про відновлення видачі ліцензій та дозволів після того, як призупинила її від початку введення воєнного стану.