США обмежать доступ до американських технологій для 120 компаній з РФ та Білорусі

Міністерство торгівлі США найближчими днями запровадить обмеження на передачу американських передових технологій 120 компаніям Росії та Білорусі.

Про це заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчими днями міністерство торгівлі вживе подальших дій по завданню шкоди роботі російського оборонного, аерокосмічного та морського секторів, включивши 120 структур Росії та Білорусі до (спеціального, – ред.) списку юридичних осіб", – сказала вона під час брифінгу.

Бедінгфілд уточнила, що внесені до цього списку компанії більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії, "в отриманні якої буде відмовлено в більшості, якщо не в усіх випадках".

Раніше Мінфін США ухвалив рішення про можливість запровадження санкцій щодо будь-яких фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до аерокосмічної, морської, електронної сфер російської економіки. За даними Мінфіну США, ці сфери економіки "мають стратегічне значення для економічних амбіцій Росії, довгострокового технологічного розвитку та військово-промислової бази".