Італія планує побудувати газопровід з Іспанією для зменшення залежності від російського газу

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював ідею будівництва газопроводу до Іспанії зі своїм іспанським колегою Педро Санчесом для зменшення європейської залежності від російського газу.

За його словами, цю ідею прем’єри обговорювали у Риму та на поляї Європейської Ради, передає Reuters.



Іспанія має найбільші потужності регазифікації в Європі, але транспортування газу в Європу через Піренеї було проблемою через вузькі місця.



Європа, яка отримує близько 40% поставок газу з Росії, намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки після вторгнення РФ в Україну.



"Країни південного Середземномор’я Європи зараз усвідомлюють, що вони можуть бути важливими хабами для газу сьогодні і також для водню завтра", – сказав Драгі на пресконференції.

Іспанська газотранспортна компанія Enagas заявила, що розглядає варіанти з Мадридом і операторами в сусідніх країнах щодо посилення взаємозв’язків Іспанії для транспортування газу та водню.



Драгі зазначив, що замінити 30-40% російських поставок можна швидко, з рештою обсягів буде важче.



Італія, яка має трубопроводи до Алжиру, Лівії та Азербайджану, прагне збільшити імпорт СПГ, щоб зменшити свою залежність від Росії.



"Є інший варіант – газопровід EastMed (від газових родовищ Середземного моря біля Ізраїлю та Єгипту до Кіпру і Греції). Комісія ЄС вивчає доцільність будівництва газопроводу", – сказав Драгі.