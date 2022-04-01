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На Одещині планують націоналізувати вантажі з російським металом на понад 90 мільйонів

дбр

Працівники Державного бюро розслідувань виявили та вилучили на території Морського торговельного порту в Одеській області майно російських комерсантів, яке транзитом слідувало через Україну.

Вартість металічних заготовок та виробів складає понад 93 млн грн, передає пресслужба ДБР.

Наразі відомство звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Одеської області з ініціативою примусово вилучити продукцію та передати її на потреби Збройних сил України.

Зазначається, що на потреби армії вже передано майно агресора на мільйони доларів, у тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція, що може використовуватись у боротьбі з російськими військовими.

Автор: 

метал (489) ДБР (493)


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