Нацбанк закликав центробанки Японії, Великої Британії, США та Європи заборонити операції в рублях

Очільник Національного банку Кирило Шевченко звернувся до центробанків Японії, Великобританії, США, ЄС та Європейської комісії з проханням запровадити повну заборону для фінансових організацій цих країн та їхніх контрагентів розрахунків у російських та білоруських рублях.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У зверненні йдеться, зокрема, і про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійснення обмінних операцій рубля на інші валюти.

"Запроваджені міжнародними партнерами України санкції проти Російської Федерації безперечно є безпрецедентними. Проте з огляду на продовження військових дій тиск на агресора з боку міжнародної спільноти має посилюватися, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ продовжує шукати шляхи мінімізації економічних наслідків від санкцій, зокрема стосовно замороження російських активів у доларах та євро. Крім того, агресор робить усе, щоб перевести торгівлю енергетичними та іншими природними ресурсами на розрахунки в рублях, створюючи у такий спосіб додатковий попит і підстави для зміцнення національної валюти.

"Заборона розрахунків у російських рублях дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй національній валюті. Цей крок допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з Росією", – наголосив Шевченко у зверненні.