Кабмін доручив виділити кошти на страхування заходів суден в українські порти на Дунаї

Кабінет міністрів доручив виділити з резервного фонду державного бюджету кошти на покриття страхових ризиків, у разі відмови страхувальниками у наданні страхового покриття для суден, що заходять в українські порти на Дунаї, а також власникам залізничного транспорту (для "європейської" ширини колії), якщо він перебуває на території України.

Відповідне розпорядження Кабміну №255-р від 30 березня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Документом Мінінфраструктури разом з Мінекономіки та Мінфіном доручено забезпечити виділення коштів з резервного фонду для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ, та у разі відмови страхувальниками у наданні страхового покриття на такі ризики:

фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав, — у разі перебування таких суден в акваторії українських портів у Дунайському регіоні;

власникам та/або операторам рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії 1435 міліметрів, — у разі перебування такого рухомого складу на території України.

Міністерство інфраструктури також має затвердити відповідний механізм оцінки шкоди.

В пресслужбі Мінінфраструктури уточнили, що наразі для морських українських портів Дунайського регіону (Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ) страхові покриття продовжують надаватися страховими компаніями, на відміну від чорноморських портів. Прийняте урядом рішення має зняти можливі ризики для їх роботи у майбутньому.

"Такі заходи дають можливість уникнути проблем у зв’язку з потенційною загрозою значного росту вартості страхування для цих українських портів, а також вірогідних відмов страховими компаніями суднам у даному регіоні", – зазначається у повідомленні міністерства.