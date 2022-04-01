Міністр фінансів Німеччини назвав шантажем вимогу Путіна платити за газ в рублях

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відхилив вимогу президента Росії Володимира Путіна до європейських країн сплачувати за російський газ рублями, назвавши її "політичним шантажем".

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF, повідомляє Deutsche Welle.

"Контракти це контракти. У них зазначено, що оплата має здійснюватися в євро та доларах", – наголосив Лінднер.

Міністр додав, що будь-яка форма "політичного шантажу" з боку президента РФ – неприйнятна, і "жодних поступок Володимиру Путіну" від керівництва Німеччини не буде.

"Будуть виконуватися чинні контракти. І ми не хочемо дозволяти, щоби жорсткі санкції, в тому числі й проти російського Центробанку, можна було обійти", – зазначив голова Мінфіну ФРН.

За словами Лінднера, мета санкцій, запроваджених щодо РФ у відповідь на війну проти України, – ізолювати країну політично, фінансово та економічно, а також чинити "максимальний тиск на Путіна", "щоб якомога скоріше зупинити його агресивні військові дії".

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Як повідомлялося, напередодні російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми".

Згідно з текстом указу, Росія вимагатиме розраховуватися в рублях через "Газпромбанк" за газ, який буде експортовано з 1 квітня. У випадку, якщо покупці газу не виконають ці вимоги, подальше постачання природного газу таким покупцям забороняється. Ця норма також поширюється на випадки реекспорту газу в країни, які РФ вважає "недружніми".

Раніше країни Євросоюзу та "Великої сімки" вже заявили, що не платитимуть за російський газ рублями на вимогу Путіна, оскільки це порушує умови переважної більшості чинних контрактів.

РФ наразі експортує газ на суму майже $10 млрд на місяць (сумарний виторг від експорту газу в січні 2022 року склав рекордні $9,75 млрд). "Газпром" у січні експортував до групи "недружніх" країн 7,146 млрд куб. м газу на $5,99 млрд. Вибірка охоплює постачання російського газу до 20 країн: Австрія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Македонія, Нідерланди, Польща, Румунія та Словаччина.