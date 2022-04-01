Росія втратила в Україні військової техніки на $10 мільярдів, – Міноборони. ВIДЕО
Росія втратила в Україні військової техніки на суму більш ніж $10 млрд.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони України.
"Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог вже втратив на суму більше $10 млрд", – сказано в повідомленні.
Так, серед семи найменувань найбільш вартісної техніки:
- танк Т-90М "Владімір" вартістю до $3 млн;
- самохідний зенітно-гарматний комплекс наземного і морського базування "Панцирь" С-1 вартістю до $15 млн. Один із таких комплексів було знищено в місті Баштанка Миколаївської області, три – захоплено;
- гвинтокрил Ка-52, вартість до $16 млн. 24 лютого один такий гвинтокрил було збито над Межигір'ям, ще один Ка-52 було збито 2 березня у Бучанському районі на Київщині, 12 березня Ка-52 був збитий в районі Скадовська, 16 березня – ще один був знищений біля Миколаєва, 19 березня – ЗСУ знищили ще два таких гвинтокрили – над Київщиною та над Запорізькою областю;
- військово-транспортний літак Іл-76 вартістю до $27 млн. На даний момент відомо про один збитий Іл-76 разом із десантом;
- сучасний винищувач Су-35С вартістю до $65 млн. 1 березня українські пілоти на МіГ-29 вступили в бій з рашистськими винищувачами Су-35С на Київщині, обидва ворожі літаки були знищені. 4 березня в Чернігові був збитий ще один винищувач за допомогою ПТРК "Ігла 1";
- ОТРК "Іскандер-М" вартістю до $100 млн. 10 березня ЗСУ знищили дивізіон ОТРК "Іскандер-М" на Чернігівському напрямку. До складу дивізіону входили 4 пускові установки та 8 балістичних ракет;
- ВДК "Саратов" вартістю більше $100 млн. Був знищений 24 березня в порту Бердянська.
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