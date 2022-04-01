У Німеччині зріс попит на борошно та олію через вторгнення Росії в Україну

Попит на борошно та харчові олії в Німеччині різко виріс після військового вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління ФРН (Destatis), передає Інтерфакс-Україна.

Побоюючись, що війна призведе до скорочення постачання пшениці та соняшникової олії з України та РФ, покупці стали активно запасатися борошном та олією, спустошивши полиці з цими товарами в супермаркетах, пише газета Financial Times.

Як зазначає Destatis, багато рітейлерів були змушені обмежити продажі борошна та олії через високий попит.

Оцінки відомства показують, що попит різко зріс уже на тижні з 21 до 27 лютого. При цьому продажі олії за тиждень з 7 по 13 березня були на 123% вищими, ніж півроку тому, а продажі борошна – на 206% вищими за рівень вересня 2021 року.

На тижні з 14 по 20 березня зростання продажів дещо сповільнилося, але вони, як і раніше, залишаються високими, враховуючи, що сигналів можливих перебоїв у поставках не спостерігається, зазначають у Destatis.

Україна та РФ є великими світовими постачальниками пшениці, олії та інших сільськогосподарських культур. На Україну припадає половина світового експорту соняшникової олії, на частку Росії – 21%.

Раніше повідомлялося, що мережі супермаркетів у Греції заявили, що обмежують кількість борошна та соняшникової олії, яку можуть купити покупці, після зростання попиту через побоювання, що поставки будуть скорочені через війну в Україні.