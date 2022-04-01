БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
12 960 58

Рада прийняла закон про звільнення іноземців з наглядових рад державних компаній і банків

увольнение

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки", який розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній.

За прийняття відповідного законопроєкту №7176 у другому читанні проголосувало 286 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Водночас депутат зазначив, що особисто не голосував за прийняття цього закону, назвавши його ухвалення "популізмом".

Документом пропонується внести зміни до законів "Про управління об’єктами державної власності" і "Про банки і банківську діяльність", зобов’язавши органи управління компаній та банків, у яких державі належить частка понад 50%, здійснювати "моніторинг наявних та потенційних загроз національній безпеці України і створення умов для виявлення та вжиття заходів для нейтралізації їх впливу на діяльність державних підприємств, товариств та банків".

Перелік конкретних заходів для виконання цього доручення визначатиметься за рішенням суб’єкта управління держкомпанії або банку. Єдиний наведений у законі приклад такого заходу – визначення виключного місця виконання обов’язків керівництва та членів наглядової ради. У випадку, якщо вони невідкладно (але не пізніше 48 годин) не прибудуть за визначеною адресою, їх можуть достроково звільнити без виплати компенсації, незалежно від строку дії контракту чи інших договорів.

Як повідомлялося, раніше член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик пояснював, що метою цього законопроєкту є створення підстави для звільнення іноземних членів наглядових рад держкомпанії та банків.

Зазначимо, що позбутися іноземців у складі наглядових рад держкомпаній раніше вимагали як ряд депутатів від "Слуги народу", зокрема, яких було виключено через запровадження санкцій США, так і депутати від пропутінської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Автор: 

банки (6951) ВР (2865) закон (1481) наглядова рада (558) парламент (1948)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+40
Вирішили "під шумок" знищити наші стосунки з заходом.
показати весь коментар
01.04.2022 17:34
+37
Почали розчищати поле для корупції в держустановах. Сподіваються на гроші від "плана Маршалла", які планують проганяти через держкомпанії.
показати весь коментар
01.04.2022 17:36
+33
бєняренигат готується до великих грошей.......воїни,нас знову хотять намахать!
показати весь коментар
01.04.2022 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вирішили "під шумок" знищити наші стосунки з заходом.
показати весь коментар
01.04.2022 17:34 Відповісти
не, давай еще сынок байдена по 100 000 дол будет получать в месяц и таких- сотни
показати весь коментар
02.04.2022 15:10 Відповісти
Байден ті гроші вже повернув Україні багатократно. А що твій хазяїн Коломойський, хоч копійку з вкраденого поверне колись? Може ти чув, щоб він армії допоміг чи біженцям? Коли здохне, треба буде в рота пачку грошей запхати і так закопати.
показати весь коментар
02.04.2022 15:49 Відповісти
не, давай беня еще 5,5 ярдов у вкладчиков Привата украдет!
показати весь коментар
02.04.2022 15:54 Відповісти
А от і ботва коломойського приповзла. Сильно переживаєш - що твій господар не матиме грошей на "кофє"?
показати весь коментар
02.04.2022 16:23 Відповісти
Почали розчищати поле для корупції в держустановах. Сподіваються на гроші від "плана Маршалла", які планують проганяти через держкомпанії.
показати весь коментар
01.04.2022 17:36 Відповісти
ну не знаю, у нас з корупцією в держустановах ніколи не було недостатка з іноземцами чи без.
показати весь коментар
02.04.2022 19:06 Відповісти
Интересно, они и Байдена "уволят"?
показати весь коментар
01.04.2022 17:37 Відповісти
бєняренигат готується до великих грошей.......воїни,нас знову хотять намахать!
показати весь коментар
01.04.2022 17:39 Відповісти
Ні,буде велике крадівництво!Поки кремлівська мафія " неприділі"-тікайте злодії-вам хана!
показати весь коментар
01.04.2022 17:43 Відповісти
вже не буде "великого крадівництва" всякі шмаркляві бояться щоб закінчилась війна, бо занадто багато питань буде до них, тому всякі обригамії незрозуміло про що домовляються, щоб війна тривала довго і вони змогли спригнути
показати весь коментар
01.04.2022 20:56 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 18:23 Відповісти
Кому война, а кто готовится к большому распилу.
показати весь коментар
01.04.2022 18:48 Відповісти
Ну так непросто так нам ежедневно сообщают о сотнях миллиардов ущерба и какой-то там от кого-то там компенсации, планах Маршала для Украины и т.п.
Пока народ воюет они там будущие барыши уже подсчитывают.
показати весь коментар
01.04.2022 20:52 Відповісти
Там не тільки в цьому справа. Коломойському кров з носа треба отримати контроль над наглядовою радою Привату - тоді він зможе розвалити справу про виведення і відмивання грошей і відпетляти від Британского правосуддя. Тут вже справа йде про свободу а не тільки про гроші.
показати весь коментар
01.04.2022 22:45 Відповісти
думаю что британскому и американскому правосудию будет пофиг, если он снова украв банк отзовет иски там сам факт отмывания зафиксирован
показати весь коментар
02.04.2022 15:56 Відповісти
Символічно - що авторами цього "законопроєкту" є депутати від сн і опзж (якої вже ніби й не існує).
показати весь коментар
01.04.2022 18:58 Відповісти
війна війною, а бубочці треба відробляти бєніни грошики
показати весь коментар
01.04.2022 19:26 Відповісти
Падли завжди залишаються падлами.
Бенін преЗедент, бенін парламент, беніни закони.
показати весь коментар
01.04.2022 19:59 Відповісти
Дайош каждой наглядовой раде по Серлещу!
Ура, товарищи!
показати весь коментар
01.04.2022 20:00 Відповісти
Почему мы это терпим?
показати весь коментар
01.04.2022 20:22 Відповісти
Тому що у військовий стан масові зібрання заборонені. Нічого, колись ця війна закінчиться.
показати весь коментар
01.04.2022 20:33 Відповісти
І це правильно! Та пара снайперів вона ж ніякого законодавства порушувати не буде!
показати весь коментар
01.04.2022 21:29 Відповісти
Це олігархічна заказуха ,потрібно знищити олігархат ,ми всі побачили як ця наволоч "допомагає" нашим ЗСУ і біженцям ,це паразити .
показати весь коментар
01.04.2022 20:26 Відповісти
Медведчук в бігах, але справа його живе!
показати весь коментар
01.04.2022 20:32 Відповісти
"За прийняття відповідного законопроєкту №7176 у другому читанні проголосувало 286 народних депутатів"

Джерело: https://biz.censor.net/n3330555

медведчуківців не 286 в Раді. Голосували і інші вороги цивілізованих правил в Україні.
Поміж них точно були депутати Зеленського.
показати весь коментар
01.04.2022 21:57 Відповісти
Та ясно. Ще і проголосували з таким великим запасом. Дуже вже коломойському цей закон впирається. І не тільки в гроші а і в свободу.
показати весь коментар
01.04.2022 22:41 Відповісти
Хреновое решение.
Оно показывает истинное личико зеленой плесени.
Давайте помнить - кто строил дороги для рашистских танков...
показати весь коментар
01.04.2022 22:36 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 23:05 Відповісти
Пані Алла,ви б трошки притормозили,а то може занести не туди...На кого розрахований оцей вкид про "найчесніших" іноземців? Що,память "дєвічья" ??? Забули про польського колегу,який "чесно" керував Укрзалізницею? Якби не правосуддя Польші,то так і був би і реформатором. Хоча насправді звичайнісінський злодюжка.
показати весь коментар
02.04.2022 10:16 Відповісти
Один іноземець із багатьох не показник. Мова про ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ іноземців у наглядових радах Привату, Нафтогазу та інших компаніях, які мріють прибрати до рук мафіозі каломой та його подільники.
І це не вкид. Я показала думку жуналіста видання Liga.net Шуклінова.
Такої ж думки про цю зелену аферу проти інтересів українців і Шабунін.

показати весь коментар
02.04.2022 11:10 Відповісти
Пані Алло.Просто уважно прочитайте цю статтю...В нашій українській дійсності,чи це воєнний стан,чи мирий час -деякі рішення в державних компаніях,саме невідкладні,саме такі які можуть зашкодити безпеці України,не приймаються тому,що нема кворуму.А цей закон проговорює,якщо на протязі 48 годин якесь чувирло не зможе припертися на потрібне засідання,то його можна послати на%уй,не виплачуючи ніяких компенсацій.Що не так?Куди не можна добратись в 21 віці за 48 годин?
показати весь коментар
02.04.2022 17:56 Відповісти
НАВІЩО члену наглядової ради фізично бути присутнім на зборах, якщо зелені самі намагаються протягнути онлайн-голосування для нардепів?
показати весь коментар
02.04.2022 18:21 Відповісти
Так той поляк хоч керував Укрзалізницею! А Сєрлєщ шо там робить крім того шо отримує мільйонну зарплату?
показати весь коментар
02.04.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 17:35 Відповісти
Серлєщ лазить по нарко притонах.
показати весь коментар
03.04.2022 13:51 Відповісти
дружко туска між іншим.
показати весь коментар
02.04.2022 19:03 Відповісти
"Слуги" Бени совместно с партией промосковских свинособак из ОПЗЖ на фоне кровавой войны протаскивают закон, который еще больше вобьет клин между Украиной и ее немногими западными партнерами, которые еще реально, а не декларативно, у нас остались. ЗЕленая шобла. как тот шашель, подло выгрызает страну изнутри, вешая всей стране на уши патриотичные видосики-гундосики в исполнении "неубежавшего хенералисимуса современности" ... На радость кремлевской свинособаке...
показати весь коментар
02.04.2022 05:12 Відповісти
какого хрена. Пилят бабки под шумок
показати весь коментар
02.04.2022 09:14 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 17:37 Відповісти
Доки не буде знищений олігархат ,разом з крорупційними судами ,вся ця наволоч буде розкрадати Украіну навіть під час війни ні стида ,ні сорому.Як ці паскудники "допомагають" ЗСУ і біженцям всі побачили ,а в офшорах знаходится за різними оцінками 150-200 мільярдів гривень думаю ці кошти повині піти на відбудову краіни ,а вся ця наволоч (коломойський ,пінчук ,новинський ,фірташ,суркіси ,ахметов,боголюбов ,ложкін ,медвечук та інша паскуда) зникнути назавжди з Украіни.
показати весь коментар
02.04.2022 17:52 Відповісти
або на ескадрілью чи ппо наше. теж не завадило би.
показати весь коментар
02.04.2022 19:04 Відповісти
Іде війна а Коломойський так і не висунув свої волохаті ручки із сраки нашого говнокомандуючого.
показати весь коментар
02.04.2022 19:10 Відповісти
Давно нужно было разогнать эту шайку дармоедов и бездарей. Толку от них ноль. Лоббируют интересы своих стран и транснациональних компаний. Только украинцы должны быть хозяевами своих государственных компаний, а не какой-то дядя иностранец. И не войте "соросята"!
показати весь коментар
02.04.2022 20:54 Відповісти
замовкни ***** ватный!
показати весь коментар
02.04.2022 23:58 Відповісти
Готовятся грабить гос.компании и банки... Типа, война все спишет?
показати весь коментар
02.04.2022 21:17 Відповісти
... крепчает яйцами Голобородько
показати весь коментар
03.04.2022 06:16 Відповісти
Кому війна, а коломойшам жнива... Та ніколи ми путіна не переможемо, поки в нас коломойша державою керує... Ту гниду пархату в першу чергу потрібно на кіл посадити. Його і всю його братію.
показати весь коментар
03.04.2022 09:53 Відповісти
Это говорит о том, что в Турции УЦкраину сливают рашке...
показати весь коментар
03.04.2022 09:55 Відповісти
на період війни треба заборонити Раді приймати всяку туфту, яка несе загрозу державі, хвате ділків-дебілів, які хотять змінити текст державного гімну
показати весь коментар
03.04.2022 13:33 Відповісти
Ну от. А я запостила цю новину, але комент видалили.
По суті СН легалізувало мародерство.
Бо іноземні спостерігачі єдині люди, які не крали наші гроші.
показати весь коментар
03.04.2022 13:50 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2022 14:35 Відповісти
Зелёные мародёры! На время войны надо распустить ВР и всю власть отдать военным. Как тут не думать, что в ВР сидят прокремлёвские подхолуйники, если депутаты принимают убийственные для Украины законы?
показати весь коментар
03.04.2022 22:26 Відповісти
ну шо, зелені слуги незнамо чийого народу, ЄС -- фсьо?
показати весь коментар
04.04.2022 01:20 Відповісти
Аха-ха! На часі!

показати весь коментар
04.04.2022 01:46 Відповісти
такие действия "Слуг народа" во время войны можна расценивать как мародерство, цель - стремления Коломойского & Co убрать иностранцев из наблюдательного совета Приватбанка и заставить Приват отозвать иск против Коломойского из Лондонского суда. Война войной....
показати весь коментар
04.04.2022 08:59 Відповісти
Хозяїн зеленої влади каломойський мародерить за допомогою zекоманди.
показати весь коментар
04.04.2022 09:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 