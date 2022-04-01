Лондонська біржа металів заборонила розміщення на складах російських кольорових металів

Лондонська біржа металів вводить заборону на складські поставки російських кольорових металів – міді, свинцю, алюмінію та алюмінієвих сплавів.

Про це йдеться в повідомленні LME, передає Інтерфакс-Україна.

На даний момент на складських запасах біржі немає металу, виробленого ГМК "Норільський нікель", УГМК або "Русалом".

Цей захід не поширюватиметься на метал, який був фізично вивезений із РФ до 25 березня.

Як повідомлялося, в середині березня уряд Великобританії ввів додаткові мита в 35% на імпорт із РФ та Білорусії великої кількості товарів, у тому числі міді, алюмінію та свинцю.

Раніше повідомлялося, що криза та санкції, викликані вторгненням РФ в Україну, загрожують російській компанії "Русал" порушенням ланцюжків поставок, проблемами із сировиною та збільшенням витрат.