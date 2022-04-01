Єврокомісія пропонує спростити використання 3,4 мільярда євро для допомоги українським біженцям

Для подальшої підтримки країн-членів у прийманні та розміщенні біженців, які рятуються від війни в Україні, Європейська Комісія запропонувала спрощену процедуру фінансування в рамках політики згуртованості на 2014-2020 роки для подолання додаткових витрат.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Пропозиція вводить новий "спрощений варіант витрат", щоб покрити негайні потреби біженців, такі як харчування, базова матеріальна допомога, а також витрати на проживання та транспорт. Ця пропозиція доповнює додаткову гнучкість, яку вже надала пропозиція "Дії згуртованості для біженців у Європі", а також збільшення на 3,4 млрд євро попереднього фінансування в рамках REACT-EU", – сказано в повідомленні.

Комісар із питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра сказала: "З цією пропозицією ми полегшуємо використання коштів згуртованості, зменшуємо адміністративний тягар та полегшуємо фінансування основних потреб біженців".

Комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт додав: "Люди, які рятуються від вторгнення Росії в Україну, зараз потребують нашої підтримки, і ЄС готовий допомогти державам-членам. Європейський соціальний фонд має вирішальне значення для підтримки біженців. З цією пропозицією європейське фінансування може досягати держав-членів швидше та з мінімальними адміністративними зусиллями".

Держави-члени зможуть отримувати вигоду від попередньо визначеної суми щотижня для всіх тих, кому надано тимчасовий захист відповідно до Директиви про тимчасовий захист і які перебувають у цій державі-члені. Цю опцію можна використовувати максимум 13 тижнів з моменту прибуття кожної особи в ЄС.

Використання спрощених витрат також означає, що людські ресурси та адміністративні зусилля держав-членів можуть зосередитися на швидшому наданні підтримки тим, хто її потребує.

Ця нова пропозиція являє собою додаткову поправку до Положення про спільні положення та потребує схвалення співзаконодавцями. Після ухвалення країни-члени можуть використовувати цей новий варіант негайно.