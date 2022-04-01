Мільйон доларів за літак: Рада встановила компенсації для російських військових за добровільно здану техніку

Верховна Рада прийняла закон "Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора".

За прийняття відповідного законопроєкту №7229 в цілому як закону проголосувало 320 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою прийняття документа у пояснювальній записці вказано "зменшення негативних наслідків збройної агресії РФ проти України та бойового потенціалу ворога, запровадження стимулюючих заходів для припинення воєнних дій шляхом встановлення грошової винагороди військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур РФ, іншим категоріям осіб за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора".

Для цього законом встановлено розміри та умови виплати винагороди військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур РФ, а також військовослужбовцям ЗСУ, інших структур сектору безпеки і оборони України, громадянам України, за добровільно передану ЗСУ бойову техніку держави-агресора.

Компенсації встановлюються законом у таких розмірах: