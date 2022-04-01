Україна чекає від партнерів пропозицій для зменшення виплат за зовнішнім боргом, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна чекає від партнерів пропозицій щодо зовнішніх боргів країни.

Про це Шмигаль сказав в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, ми очікуємо від партнерів кроків і якихось пропозицій щодо зовнішніх боргів нашої країни... Думаю, що найближчим часом ми знайдемо формат того, як полегшити боргове навантаження нашої країни. Ми розпочали цю роботу, і думаю, найближчими тижнями буде результат", – заявив Шмигаль.

Водночас прем'єр наголосив, що Україна є відповідальним платником за своїми зобов'язаннями.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна наразі не веде переговорів з кредиторами про реструктуризацію зовнішього боргу.