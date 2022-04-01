Україна чекає від партнерів пропозицій для зменшення виплат за зовнішнім боргом, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна чекає від партнерів пропозицій щодо зовнішніх боргів країни.
Про це Шмигаль сказав в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Звичайно, ми очікуємо від партнерів кроків і якихось пропозицій щодо зовнішніх боргів нашої країни... Думаю, що найближчим часом ми знайдемо формат того, як полегшити боргове навантаження нашої країни. Ми розпочали цю роботу, і думаю, найближчими тижнями буде результат", – заявив Шмигаль.
Водночас прем'єр наголосив, що Україна є відповідальним платником за своїми зобов'язаннями.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна наразі не веде переговорів з кредиторами про реструктуризацію зовнішього боргу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль