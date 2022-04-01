Україна має достатні запаси продуктів, – Шмигаль

На сьогодні Україна забезпечена продуктами харчування.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"На сьогодні ситуація з продуктами харчування в Україні – абсолютно достатньо продуктів харчування. Україна забезпечена, особливо якщо говорити про основний набір продуктів харчування, який передбачає воєнний стан, – це понад 10 продуктів. Усі ці речі в нас є, деякі взагалі в нас на роки забезпечені, оскільки країна забезпечує велику кількість країн", – сказав Шмигаль.

Він додав, що сьогодні Україна має досить великі запаси.

"Частину ми сьогодні закуповуємо в українських виробників, частину – імпортуємо, і такі закупки вже зроблені", – запевнив глава уряду.

Раніше повідомлялося, що наразі в Україні сформований достатній запас продовольства: запаси пшениці – на два роки, запаси олії – на п'ять років, запаси кукурудзи на – на півтора роки.