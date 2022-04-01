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Новини
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Україна має достатні запаси продуктів, – Шмигаль

шмигаль

На сьогодні Україна забезпечена продуктами харчування.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"На сьогодні ситуація з продуктами харчування в Україні – абсолютно достатньо продуктів харчування. Україна забезпечена, особливо якщо говорити про основний набір продуктів харчування, який передбачає воєнний стан, – це понад 10 продуктів. Усі ці речі в нас є, деякі взагалі в нас на роки забезпечені, оскільки країна забезпечує велику кількість країн", – сказав Шмигаль.

Він додав, що сьогодні Україна має досить великі запаси.

"Частину ми сьогодні закуповуємо в українських виробників, частину – імпортуємо, і такі закупки вже зроблені", – запевнив глава уряду.

Раніше повідомлялося, що наразі в Україні сформований достатній запас продовольства: запаси пшениці – на два роки, запаси олії – на п'ять років, запаси кукурудзи на – на півтора роки.

Автор: 

продукти (733) Шмигаль Денис (1484)


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Шмугель, тебе хто за язик тягне? Інформацію кацапам передаєш?
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01.04.2022 19:50 Відповісти
Шмигаль~ем икру каждый день!
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02.04.2022 06:07 Відповісти

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