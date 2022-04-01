Окупанти пошкодили магістральний газопровід на Луганщині, два міста залишилися без газу, – Оператор ГТС

У п’ятницю, 1 квітня 2022 року, внаслідок бойових дій пошкоджено магістральний газопровід на Луганщині, внаслідок чого зупинена робота низки газорозподільних станцій.

Як повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", без газопостачання залишилися мешканці населених пунктів Кремінна, Рубіжне, Красноріченське та кількох селищ в Луганській області.

"Ще дві газорозподільні станції фахівці ОГТСУ переключили на живлення через інший газопровід. Три ГРС наразі споживають газ по тимчасовій схемі від балону", – зазначається у повідомленні.

Крім того, через потрапляння артилерійських снарядів значно пошкоджена інфраструктура двох газорозподільних станцій на Луганщині та Харківщині.

"Наразі проведення ремонтних робіт можливе лише після завершення активних бойових дій. Ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть відновлення газопостачання, як тільки зможуть отримати доступ до пошкодженої інфраструктури", – уточнили в компанії.

За даними уряду, до цього інциденту без газопостачання в Україні залишалися майже 340 тисяч споживачів, зокрема Чернігів та Маріуполь.