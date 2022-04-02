БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Війна
301 1

Окупанти із початку повномасштабної війни в Україні знищили 6 800 будинків, – Мінрегіон

харків

Унаслідок російсько-української війни в Україні знищено або пошкоджено близько 6800 житлових будинків.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі телемарафону, передає liga.net.

"Об'єми руйнування катастрофічні. Офіційна інформація збирається Державною службою надзвичайних ситуацій. На сьогодні статистика говорить про те, що близько 6800 житлових будинків зруйновано або пошкоджено окупантами. Це величезна кількість, уявити її в нормальному житті просто неможливо", – сказав міністр. 

За його словами, тільки в Харкові зруйновано понад тисячу об'єктів житлового фонду. Величезна кількість будинків знищені в Чернігові та Маріуполі.

"Існують міжнародні методики оцінки руйнувань. Сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися відразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період. Розвиткова частина і відбудова міст і агломерацій буде передбачати суми, які ми маємо вимірювати в сотнях мільярдів", – сказав Чернишов.

Раніше міська рада Маріуполя заявила, що на відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури міста потрібно щонайменше $10 млрд.

Автор: 

Мінрегіонрозвитку (636) інфраструктура (227)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТАК КОГДА НА РОССИЮ ВСЕМ МИРОМ ИДЁМ !!!???
показати весь коментар
03.04.2022 02:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 