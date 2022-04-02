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Уряд ухвалив виплати "бойових" 100 тисяч українським військовим за поранення та полон

деньги,армия

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови від 28 лютого 2022 року №168, які передбачають виплату по 100 тис. грн українським захисникам і захисницям, які лікуються від поранень чи потрапили в полон.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, зміни внесли до постанови "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану".

Відтак, відповідні прийняті зміни дозволять, зокрема до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тис. грн, включати осіб які:

у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;

особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень – за весь місяць, у якому особа загинула.

Також документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги в разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Автор: 

військовополонені (5) виплати (465) Міноборони (956) військовослужбовці (310)


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За полон платити це геніально *****.
Як в 2014 ділки йшли відсидітись в тилах, щоб отримати ділянку, так і зараз чомусь (і чому?) різко зросте кількість полонених.
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02.04.2022 15:13 Відповісти

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