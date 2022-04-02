ДБР передало на націоналізацію ще 1,4 тисячі вагонів з РФ та Білорусі
Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майже 1,4 тис. залізничних вагонів з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.
"Працівники Бюро виявили майже 1,4 тис. вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів – фізичні та юридичні особи РФ та Республіки Білорусь", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України, Теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.
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