Росія може заробити на газі та нафті понад $320 мільярдів, якщо не введуть ембарго

Росія цьогоріч може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у $240 млрд, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF), передає Економічна правда.

Через рекордні ціни на нафту та газ, основні статті російського експорту, навіть за умови скорочення продажів енергоносіїв РФ отримає близько $321 млрд виручки, що більш ніж на третину більше, ніж минулоріч. Це призведе до рекордного профіциту поточного рахунку, який може сягнути $240 млрд.

"Найбільший рушій профіциту поточного рахунку Росії продовжує виглядати стабільним. Навіть із існуючими санкціями, схоже, що значний приплив твердої валюти в Росію триватиме", – заявили економісти IIF.

Проте прогноз може повністю змінитися в разі ембарго на продаж енергії. Хоча російський експорт і видобуток нафти вже падають, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця вона може втратити майже чверть видобутку нафти.

На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів бюджету минулого року. І здатність Росії їх продавати може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.

IIF оцінює, що енергетичне ембарго з боку ЄС, Великобританії та США призведе до скорочення поставок на понад 20% і може коштувати Росії до $300 млрд експортних надходжень.