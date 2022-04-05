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Новини
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Польща збудує "сухий порт" для експорту української аграрної продукції, – Мінагрополітики

зерно,гфс

Польща працює над створенням на кордоні з Україною "сухого порту" з метою збільшення пропускної можливості для експорту української аграрної продукції.

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик повідомив під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, інформує пресслужба Мінагрополітики.

"Польща наразі працює над створенням "Сухого порту" на кордоні, з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн", – зазначив Ковальчик.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони також обговорили умови взаємної сертифікації продукції тваринного походження на ринки обох країн, та нотифікацій по експортним вантажам, задля пришвидшення проходження відповідних процедур на кордоні та транспортування.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, 90% експорту української аграрної продукції раніше відбувалося через порти Одеси і Миколаєва, які заблоковані Росією. Однак міністерство планує збільшити експорт агропродукції залізницею до 1,5 млн грн, порівняно із 150 тис. тонн у лютому та 300 тис. тонн – у березні.

Автор: 

залізниця (825) Мінагрополітики (1361) Польща (2428)


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Топ коментарі
+8
Уяви що для ведення війни потрібні кошти , за них не тільки самальоти купляють а і пенсіонерам пенсії виплачують а працюючим - зарплати , субсидії таким як ти нараховують , а переселенцям намагаються хоча б на хліб дати ...
А... що ж я тут мелю (( ти ж на потреби держави щомісяця 1/12 річного бюджету перераховуєш з власної кишені ((
Як ****@ли такі тупі коменти ((
На сьогодні це єдино можливий шлях сільгоспвиробникам отримати оборотні кошти . Якщо цього не зробити - ти невдовзі свій х¥й без солі жувати будеш замість зерна , стратєг самальотний !
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05.04.2022 23:34
+5
Справжні друзі
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05.04.2022 22:51
+4
Може до осені розширять пропускну здатність хоча бо до 3 млн тон, а то раніше через море вивозили 7 млн тон. Зараз на складах 25 млн тон у аграріїв. А якщо ще 30-40 зберуть, то за рік не вивезуть так. Але якщо буде хоча б 50-60 протикорабельних ракет. То можна буде цю проблему вирішити потопивши весь їх флот і не треба через Польшу везти зерно.
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05.04.2022 23:42
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Была информация, что поляки закрыли коридор для кацапских фур на Белоруссию. Это 100%?
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05.04.2022 20:37 Відповісти
Работа ведётся.
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05.04.2022 22:29 Відповісти
Сложно?
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05.04.2022 22:53 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/4/685173/ Польща та країни Балтії розпочнуть транспортну ізоляцію від РФ
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06.04.2022 00:35 Відповісти
Там багато всіляких сачуствующіх з тих фур живляться, тож питання вирішується у комплексі. Будемо сподіватися, що найближчими днями товаропотік у тих районах припиниться.
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06.04.2022 12:00 Відповісти
Справжні друзі
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05.04.2022 22:51 Відповісти
Мы во время войны будем снабжать Европу зерном? Если так то только в обмен на самолеты и ПВО
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05.04.2022 22:56 Відповісти
Уяви що для ведення війни потрібні кошти , за них не тільки самальоти купляють а і пенсіонерам пенсії виплачують а працюючим - зарплати , субсидії таким як ти нараховують , а переселенцям намагаються хоча б на хліб дати ...
А... що ж я тут мелю (( ти ж на потреби держави щомісяця 1/12 річного бюджету перераховуєш з власної кишені ((
Як ****@ли такі тупі коменти ((
На сьогодні це єдино можливий шлях сільгоспвиробникам отримати оборотні кошти . Якщо цього не зробити - ти невдовзі свій х¥й без солі жувати будеш замість зерна , стратєг самальотний !
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05.04.2022 23:34 Відповісти
Може до осені розширять пропускну здатність хоча бо до 3 млн тон, а то раніше через море вивозили 7 млн тон. Зараз на складах 25 млн тон у аграріїв. А якщо ще 30-40 зберуть, то за рік не вивезуть так. Але якщо буде хоча б 50-60 протикорабельних ракет. То можна буде цю проблему вирішити потопивши весь їх флот і не треба через Польшу везти зерно.
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05.04.2022 23:42 Відповісти
То мабуть частину пустять через Дунай. Принаймні гейропа голодною не залишиться, а на Марокко і їх сусіди можна покласти хер - вони всеодно стурбовані )))
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06.04.2022 16:36 Відповісти
Полякам и Литовцам респект!! Это же не трус какойто турецкий, корабль им. Эрдогана - заплыть в порт Одессы и заработать денег, или он в босфорским проливе с разрешением вовы ***** плавает?
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06.04.2022 10:25 Відповісти

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