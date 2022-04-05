Польща збудує "сухий порт" для експорту української аграрної продукції, – Мінагрополітики

Польща працює над створенням на кордоні з Україною "сухого порту" з метою збільшення пропускної можливості для експорту української аграрної продукції.

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик повідомив під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, інформує пресслужба Мінагрополітики.

"Польща наразі працює над створенням "Сухого порту" на кордоні, з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн", – зазначив Ковальчик.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони також обговорили умови взаємної сертифікації продукції тваринного походження на ринки обох країн, та нотифікацій по експортним вантажам, задля пришвидшення проходження відповідних процедур на кордоні та транспортування.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, 90% експорту української аграрної продукції раніше відбувалося через порти Одеси і Миколаєва, які заблоковані Росією. Однак міністерство планує збільшити експорт агропродукції залізницею до 1,5 млн грн, порівняно із 150 тис. тонн у лютому та 300 тис. тонн – у березні.