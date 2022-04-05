"Сільпо" планує відновити роботу 30 магазинів у Києві та на звільнених територіях

Мережа продуктових супермаркетів "Сільпо", що входить до торгово-промислової групи Fozzy Group (Київ), має намір відновити роботу до 30 магазинів у Києві та на звільнених територіях протягом двох-трьох тижнів.

Про це йдеться в повідомленні групи.

"260 магазинів продовжують працювати щодня і забезпечують співвітчизників продуктами та товарами першої необхідності. 68 магазинів мережі зараз закриті (5 807 робочих місць), 23 з них зруйновані (2 102 робочі місця), з деякими поки що немає зв'язку, порушені ланцюжки постачання та стабільність асортименту. Щоб підтримати працездатність організації, нам довелося значно оптимізувати робочі процеси. Ми також були змушені скоротити кількість робочих годин у магазинах на 19,9%", – сказано в повідомленні..

Як зазначається, протягом двох-трьох тижнів компанія планує відкрити від 20 до 30 магазинів "Сільпо" в Києві та на звільнених територіях.

"Минулого тижня знову почали доставляти продукти з нашого інтернет-магазину shop.silpo.ua у містах та на заході України – це ще сотні робочих місць", – додали в групі.

У компанії повідомили, що довелося закрити склад у Харкові. Загалом зараз працюють чотири власні склади, ще один вдалося перенести, й він вже вбудований у ланцюжок постачання.